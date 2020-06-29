ميغان ميركل وهاري ضيفا فيلم جيمس بوند.. وهذه التفاصيل!

متابعة بتجـــــــــرد: قدّم القائمون على فيلم النجم العالمي جيمس بوند الجديد الذي سيحمل عنوان “لا وقت للموت” دعوة رسمية للأمير هاري وزوجته ميغان ميركل لحضور حفل الإفتتاح. العرض الخاص بالفيلم سيُقام في مدينة هوليوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية وتأتي دعوة ميغان وهاري بعد الإعلان عن احتمالية حضور الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون للحفل الإفتتاحي في العاصمة البريطانية لندن. يُذكر أنّ الفيلم يتضمّن مفاجآت عديدة في مسيرة الشخصية من بينها تحوّل جيمس لأب وهو ما انتقده عدد من الجمهور معتبرين أنّ ذلك يتنافى مع تركيبة الدور الذي قدّمه على مدى سنين.

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