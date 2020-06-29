جان يامان يتعرّض لهجوم عنيف.. ومطالبة بإيقاف مسلسله!

متابعة بتجـــــــــــرد: لم تمرّ الحلقة الأولى من مسلسل “السيد الخطأ” للممثل التركي جان يامان مرور الكرام حيث تعرّض لانتقادات كثيرة وهجوم عنيف من قبل عدد كبير من المتابعين.

وأبرز المنتقدين كان وزير تركي عبّر عن استيائه من المسلسل وقال: “هذا المسلسل يروج للرذيلة والعري ولا يجب أن يشاهدوه الأطفال، لماذا تنتجون مسلسلات تافهة؟”.

يُذكر أنّ المسلسل ذات طابع رومانسي كوميدي تُشارك فيه إلى جانب جان يامان الممثلة أوزجي غوريل في دور البطولة وقد اتّهم جان بالمبالغة في العري بمشاهده.