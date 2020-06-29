صور فاضحة لـ إلهام شاهين.. والأخيرة تكشف المستور

متابعة بتجـــــــــــرد: أثارت الفنانة المصرية القديرة إلهام شاهين جدلًا واسعًا في الساعات الماضية حيث، فاجأت الجمهور بإعلانها عن تعرّضها لحادثة بشعة في حياتها.
وكشفت إلهام أنه تم بفبركة صورًا إباحية لها، وقالت أنّ جماعة “الإخوان” لفّقوا لها صورًا تظهر فيها بدون ملابس من أجل الإنتقام منها بسبب رفضها الإنصياع لأوامرهم في فترة حكم محمد مرسي.
إلهام أكّدت أنّها قرّرت مواجهة جماعة الإخوان والدخول في معركة معهم نيابة عن بقية الفنانين الذين كان يتم استدعائهم كي ينضمّوا إلى هذه الجماعة.
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