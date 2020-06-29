بكلمات مؤثرة عاصي الحلاني يهنئ ابنه الوليد بيوم مولده

متابعة بتجـــــــــــرد: وجّه فارس الغناء العربي عاصي الحلاني تهنئة خاصة بكلمات صادقة لابنه الوليد الحلاني في يوم عيد ميلاده فنشر صورة تجمعه به وكتب: “عقبال المية سنة يا شمعة بيتي و حبيبي”.

وأضاف: “عقبال المية سنة يا نور عينييي ويا شمعة البيت البدار مضويه قبلك كنت ضايع والعمر مشوار وانت صرت كلا الدني بعيون عينيي”.

على صعيد آخر، يستعد عاصي الحلاني لطرح أغنية جديدة تحمل اسم “رجعتيني لبدايتي”. وتعتبر هذه الأغنية، هي الثانية التي يصدرها عاصي من ألبومه الجديد والمرتقب طرحه خلال موسم الصيف الحالي. الأغنية من كلمات عبير أبو اسماعيل وألحان حسان عيسى ومن المقرر أن يصوّرها عاصي على طريقة الفيديو كليب مع المخرج أحمد المنجد في تعاون جديدة بينهما بعد أغنية “بعشقك”.

ويحصد عاصي الحلاني في الفترة الراهنة نجاح أغنيته الجديدة “بعشقك”، حيث حقق كليب الأغنية أكثر من مليوني مشاهدة.