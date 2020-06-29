خـاص – مجد موصللي سيفاجأكم بجديده.. إليكم التفاصيل

متابعة بتجــــــــرد: انتهى الفنان اللبناني مجد موصللي من تسجيل أغنيتين جديدتين، الأولى باللهجة اللبنانية والثانية باللهجة المصرية.

وفي اتصال مع موقع “بتجـــرد”، كشف مجد موصللي أنه بصدد إطلاق الأغنية اللبنانية في الأيام المقبلة، مؤكدًا أنها ستشكّل مفاجأة كبيرة للجمهور لما تحمله من اختلاف على صعيد الكلمات والموسيقى.

أمّا في ما يخصّ الأغنية المصرية، فأشار مجد موصللي إلى أن إصدارها سيكون لاحقًا، بعد إنتهاء أزمة كورونا، حيث يخطط لإطلاقها من مصر، لتكون بمثابة إنطلاقة حقيقية له في أمّ الدنيا.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال مجد موصللي الفنية كانت أغنية “تكرم” التي لا تزال حتى يومنا هذا تتصدّر المراتب الأولى في سباق الأغاني اللبنانية الأكثر استماعًا وطلبًا من الجمهور. والأغنية كلمات عامر لاوند، ألحان سليم سلامة وتوزيع عم صبّاغ، أمّا الكليب الخاص بها فيحمل توقيع المخرجة هيفا فقيه.