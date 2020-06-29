مهرجان الجونة السينمائي يعلن مواعيد دورته الرابعة

الخليج 365الإثنين 2020/6/29 12:05 م بتوقيت أبوظبي
قرر مهرجان الجونة السينمائي تعديل مواعيد إقامة دورته الرابعة لتصبح في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول في مدينة الجونة المصرية، والتي كان من المقرر إقامتها في سبتمبر/أيلول، وذلك بسبب الظروف التي يعيشها العالم جراء انتشار فيروس كورونا.
وتقام الدورة الجديدة من المهرجان في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC)، الذي يوفر أجواء فريدة لتجربة ثقافية وسينمائية جديدة، وفق بيان صادر عن المهرجان.
ويستكشف المهرجان في الوقت ذاته الإمكانيات المتاحة لإقامة الفعاليات سواء كانت في أماكن مغلقة أو مفتوحة أو حتى في الفضاء الإلكتروني (أونلاين)، خصوصاً تلك الفعاليات المتعلقة بمنصة الجونة السينمائية، من أجل توفير تجربة مهرجانية فعالة.
ووفق البيان، تتمثل الأولوية الحرجة للمهرجان في المحافظة على سلامة الجماهير والضيوف المشاركين، ووضع ذلك في المقام الأول، عن طريق توفير كل المعايير اللازمة التي تحددها الهيئات الطبية.
وتقدم حتى هذه اللحظة، للمشاركة في الدورة الرابعة، أكثر من 800 فيلم ومشروع في مرحلة التطوير وفيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج.
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