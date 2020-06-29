رئيس لجنة مكافحة كورونا في مصر يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في وزارة الصحة المصرية الدكتور حسام حسني إنَّ الحالة الصحيّة للفنانة رجاء الجداوي "ليست جيدة".

وأضاف حسني في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "ربنا يكرمها ويجعلنا سبب شفائها، وعندنا أمل في الله كبير".





وكانت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي نشرت مجموعة من الأدعية لوالدتها، تسأل الله أن يطيل في عمرها، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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وكتبت عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، السبت: "ربي لي أم.. أسألك أن تطيل في عمرها وتلبسها الصحة والعافية وترزقني برها".

وفي منشور آخر كتبت "مختار": "حي على الصلاة حي على الفلاح.. فرحانة بالأذان قوي.. عقبال لما أفرح بشفا أمي.. يارب اشفيها وارفع عنها الوباء والبلاء".

وكانت الفنانة رجاء الجداوي (81 عاما) شعرت بأعراض كورونا عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أذيع في رمضان الماضي، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل تبين إيجابية العينة وثبوت إصابتها بالفيروس.

وفي 24 مايو/أيار الماضي، نقلت الجداوي إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية المصرية، وتم حقنها بجرعتين من بلازما المتعافين من كورونا.