كيف ردّت كيم كردشيان على إشاعة انفصالها عن زوجها؟

اتخذت نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان، من حسابها الشخصي على موقع انستغرام، منبرًا لتتشارك مع المتابعين بصور مثيرة لها جمعتها مع زوجها مغني الراب كانييه ويست وذلك في تأكيد جديد على حبهما وعلاقتهما القوية خاصة بعد سلسلة من الإشاعات التي لاحقتهما في الأيام الماضية حول انفصالهما.

الصور تم التقاطها في مزرعة كانييه ويست ضمن أجواء خلابة، بالاضافة الى صور آخرى تجمع كيم وكانييه مع أولادهما الأربعة نورث، وسينت، شيكاغو وسالم ويست.

نذكر ان مجلة Heat كانت قد نشرت تقريراً يزعم انفصال كيم وكانييه وأن كل واحد منهما يعيش في منزل منفصل بسبب خلافاتهما المتكررة. وتابعت المجلة كاشفة ان كيم تأمل أن تكون مشاكلهما بسيطة نظراً للضغوطات التي عاشوها بسبب فيروس كورونا والحجر المنزلي.

هذه ليست المرة الاولى التي تطال إشاعة الانفصال كيم وكانييه اللذين يواجهان هذه الأخبار من خلال التعبير عن حبهما لبعضهما. وسبق لكيم ان احتفلت في الأيام الفائتة بعيد ميلاد زوجها وعيد زواجها السادس في 24 مايو.