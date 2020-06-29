بالصورة- زوجة مازن معضم تحتفل بعيد زواجهما على طريقتها الخاصة

بمناسبة مرور 13 عاماً على زواجهما، قامت رانيا معضم زوجة النجم اللبناني مازن معضم بنشر صورة على حسابها الشخصي عبر موقع انستغرام وهي برفقة زوجها وأولادهما وكتبت على الصورة “عيد زواج سعيد”.

وأرفقت رانيا الصورة العائلية المميزة من أجواء الاحتفال، بالتعليق التالي: “١٣سنة زواج وحب = اربعة اولاد، انا وانت على الحلوة وعلى المرة. أحبك مازن.عيد زواج سعيد“.

نذكر ان مازن ورانيا لديهما أربعة أولاد وهم: خليل، نازك، ميرفا ومنير الذي رُزقا به في تموز 2019.

من جهة أخرى، انتهى الممثل مازن معضم من تصوير مسلسل “من الآخر” الذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2020، لكن بسبب فيروس كورونا تم تجميد التصوير عدة أسابيع فلم يلحق صناعه بالشهر الفضيل.

Advertisements

وحول الشخصية التي سيقدمها في المسلسل، كشف “معضم” في وقت سابق لموقعنا أنه يلعب دور عازف بيانو ومؤلف مقطوعات موسيقية تجمعه علاقة حب بـ سينتيا سامويل التي تلعب دور خطيبته.

يتعرض “مازن” خلال أحداث المسلسل الى حادث كبير تضع علاقة الحب هذه في صراع. وأكتفى معضم بالكشف عن هذه التفاصيل، طالباً من المشاهدين انتظار العرض. متمنياً ان يحب الجمهور العمل والدور. وكشف مازن الى انه سيتلقى بعض الدروس في العزف على البيانو وقريباً سيبدأ التصوير.

المسلسل بطولة ريتا حايك، بديع ابو شقرا، معتصم النهار، سينتيا ساموئيل، هيام أبو شديد وغيرهم. إنتاج صبّاح إخوان. تدور فكرته ضمن إطار دراميّ إجتماعيّ تبدأ قصّته بنهاية علاقة وبداية أخرى في حالة غريبة تجمع الشخصيّات الثلاث وسط وضع عائليّ صعب يتحكّم بالجميع. وهو من كتابة أياد ابو الشامات الذي أنهى كتابة المُسلسل الذي سيُخرجه شارل شلالا.

نذكر أن “معضم” تواجد في رمضان 2020 بمسلسل “مرايا الزمن” انتاج مركز بيروت الدولي، دارت أحداثه حول تأثير مواقع التواصل على حياة الناس ان كانت زوجية أو عائلية.