اليسا تثير الجدل بعد اعجابها بتغريدة مسيئة للسعودية

اثارت الفنانة اليسا الجدل مجددًا بعدما وضعت علامة “اعجاب” على تغريدة مسيئة للسعودية بحسب ما اعتبرها البعض، ما عرضها لانتقادات وهجوم كبيرين، فيما البعض الآخر اعتقد أنها قامت بهذه الخطوة من دون قصد.

في التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل تغريدة للمخرج ناصر فقيه قامت اليسا بوضع علامة اعجاب عليها. وجاء في التغريدة: “التدخُّل الخارجي بالشؤون اللبنانية أصبح من تراثنا… السوري، الاميركاني، الايراني، السعودي، التركي كلهم يتدخلون وبكل وقاحة. المشكلة ان بعض اللبنانيين يعتبرون ان في تدخُّل ابن السِت وفي تدخُّل ابن الجارية، في تدخُّل بسمنة وفي تدخُّل بزيت“.

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وبعد انتشار التغريدة بشكل واسع، سارعت اليسا لتوضح موقفها وقالت: “أنا معروف رأيي ومواقفي لا تحتمل الجدل، ومعروف ايضاً احترامي للمملكة العربية السعودية وكم تدعم لبنان على كل الأصعدة، وآلاف اللبنانيين يعملون فيها، هذا موقفي ولا أحد يفسره كما يحلو له أو يحاول الدخول بزواريب ضيقة لتحويره“.

لا شك في أن تبرير اليسا أتى بعدما عادت المياه الى مجاريها بينها وبين “الهيئة العامة للترفيه” في المملكة العربية السعودية التي يرأسها تركي آل الشيخ وذلك بعدما أحيت حفلاً فنياً على منصة “شاهد VIP” من دون جمهور في الأيام الماضية، حيث اعتبر هذا التعاون هو الأول لـ اليسا بعد النقاش الحاد بينها وبين تركي آل الشيخ على خلفية طلب معجبة منه ان يستضيف اليسا في موسم الرياض لإحياء حفلة في المملكة. الا ان اليسا ردّت بجرأة وقالت “عندما ترغبون بمشاهدتي في حفل، سيحصل ذلك في الوقت المناسب. لا تطلبوا ذلك من أي شخص، لأنني في المكان الذي استحق أن أتواجد فيه”. ردّ اليسا تطلب رداً من تركي آل الشيخ الذي قال: “عشان كذا لم تستحقي ان تدعي”. ليتدخل لاحقاً مدير شركة روتانا سالم الهندي طالباً من اليسا كتابة تغريدة تقدم فيها تحية للسعوديين في محاولة لتلطيف الأجواء قليلاً، خوفاً من تدهور الوضع بينهما.

آخر أعمال اليسا أغنية بعنوان “قهوة الماضي” كلمات الشاعرة سهام الشعشاع، توزيع كميل خوري والحان محمد رحيم. أيضاً أغنية بعنوان “هنغني كمان وكمان” كلمات شادي نور، ألحان محمد يحيي، فواصل موسيقية محمد يحي وتوزيع إلهامي دهيمة.