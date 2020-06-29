شكرا لقرائتكم خبر عن 13 محطة نجاح فى مشوار النجمة نوال الزغبى الملقبة بـ جينفر لوبيز العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النجمة نوال الزغبى من أكثر المغنيات العربيات نجاحا فى تاريخ الموسيقى الشرقية المعاصرة، فهى ثالث أكثر فنانة مبيعا فى تاريخ الموسيقى العربية بأكثر من 70 مليون ألبوما بيعت على مستوى العالم منها 40 مليون نسخة من ألبومات من إنتاج روتانا و30 مليون من إنتاج شركة عالم الفن و800 ألف نسخة إنتاج ميلودى.



نوال الزغبي بنفس فستان جينفر لوبيز

اليوم تحتفل "جينفر لوبيز العرب" كما يلقبونها بعيد ميلادها وهى مستمرة فى نجوميتها ورشاقتها وتألقها على مستوى العالم العربى، بكل بما قدمته من نجاحات عبر مشوار فنى، صعدت خلاله عبر 13 محطة ما بين ألبومات ناجحة وأغانى حققت انتشارا كبيرا وجوائز من منصات عالمية.



يد يملاد نوال الزغبي

نوال الزغبي قدمت 16 ألبوما بداية من عام 1992 بعنوان "وحياتي عندك " بينما كانت آخر ألبوماتها العام الجاري بعنوان " كده بأه "، ويرصد ”الخليج 365” في عيد ميلادها أهم المحطات الغنائية في مشوارها الممتد عبر 28 عاما فهي حقا نجمة عالمية تستحق التكريم والاحتفاء بمشوارها الحافل بالاغاني والكليبات الناجحة وتترات المسلسلات المميزة.

أول ظهور للنجمة نوال الزغبي كان عام 1988 من خلال البرنامج الشهير "استوديو الفن" الذى خرج منه أغلب نجوم الغناء بلبنان، وقد نالت وقت ظهورها بهذا البرنامج إعجاب كل الجمهور ولجنة التحكيم وهذه كانت المحطة الاولي لنوال الزغبي في مشوارها الفنى.

المحطة الثانية كانت أغنية "ولا بيهمني" وهي من المحطات المهمة في مشوار نوال الزغبي والتي كانت ضمن ألبوم "بلاقيه من زماني" وظهرت في كليب هذه الأغنية النجمة نوال الزغبي في صورة كانت مختلفة وجديدة علي الساحة آنذاك وحققت بها نجاحا كبيرا .

محطة مهمة جدا أيضا في مشوارها حققت لها شهرة عربية خارج لبنان من خلال ديو " مين حبيبي أنا " وشاركها الاغنية النجم اللبناني وائل كافوري وحققت تلك الاغنية نجاحا كبيرا، وكانت مطلوبة في كل الحفلات والأفراح والمناسبات وغناها الكثير من المطربين وحتي يومنا هذا يعتبر هذا الدويتو من أنجح الدويتوهات في الغناء وأشهرها في الوطن العربي .

من المحطات المهمة أيضا في مسيرة نوال الزغبي محطة ألبومها " حبيت يا ليل " فقد حقق هذا الألبوم نجاحا كبيرا والأغنية نفسها التى تحمل اسم الألبوم كانت من أكثر الأغنيات نجاحا وقت طرحها وكانت تتصدر مسابقات التوب تن .

محطة أخرى كانت مهمة في مشوار نوال الزغبي وهي أغنية "مندم عليك" والتي حققت انتشارا للنجمة نوال الزغبي ويعود نجاح تلك الأغنية لكلماتها المؤثرة والمعبرة جدا عن حالة الفراق في الحب وعدم الندم علي من لا يستحق واللحن أيضا كان جذاب جدا وله طابع إيقاعي شرقي .

هناك أيضا أغنية " الليالي " وهى من أكثر الأغنيات نجاحا وخاصة بعد تصويرها بطريقة الفيديو كليب وأطلت علينا خلالها نوال الزغبي باربع إطلالات وقدمت استعراضا مبهرا جدا وحققت تلك الاغنية نجاحا كبيرا في مصر وفي كل الوطن العربي واستخدمت الأغنية إحدى شركات المياه الغازية بسبب نجاحها المدوى .

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وحصلت نوال الزغبي عام 2000 علي جائزة الموريكس دور وهي محطة مهمة أيضا في مسيرتها وكانت أول فنانة عربية تكرم بتلك الجائزة ، أما اغنية " طول عمري " والتي حملت اسم البومها ايضا كانت من اهم الأغاني في مشوارها خاصة انها تم تصويرها في أجواء مناسبة لطبيعة الاغنية وصورت بالكامل في البرازيل .

من المؤكد أننا جميعا نتذكر أغنيتها الشهيرة " اللى اتمنيتوا " وقد حملت اسم البوم أنتجه لها المنتج المصرى محسن جابر وحققت نوال من خلال هذا الألبوم نجاحا كبيرا فاق كل التوقعات ورشحت بهذا الالبوم لجائزةworld music award .

غنت نوال الزغبي أيضا اغنية " بيلبقلك " داخل استاد القاهرة خلال إحدى المباريات لدعم النادي الأهلى وكانت أغنيتها " عينيك كدابين " من أكثر الأغاني نجاحا ايضا وعادت بها نوال الزغبي بعد غياب عن الساحة لمدة سنتين .

واختارت الفنانة نوال الزغبي أغنية من أغاني العندليب عبد الحليم حافظ وهي " حبيبتي من تكون " وفامت بإعادة غنائها وحققت بها نجاحا كبيرا وأشاد الجميع بصوتها في تلك الأغنية .

في عام 2015 قدمت النجمة نوال الزغبي أغنية " مش مسامحة " والتي حققت نجاحا كبيرا وهي من كلمات عزيز الشافعي والحانه وتوزيع أمير محروس والاغنية حملت اسم الالبوم الذي انتجته شركة عالم الفن وحققت في نفس التوقيت أغنيتها " يا جدع " نجاحا كبيرا والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمير محروس .

محطة مهمة أيضا في حياة نوال الزغبي الفنية حققت بها نجاحا كبيرا وانتشارا وشهرة وهى أغنية " الناس العزاز " التي غنتها " تتر " لمسلسل " لأعلي سعر " الذي قامت ببطولته نيللي كريم وزينة والاغنية من كلمات الدكتور مدحت العدل وألحان عمرو مصطفي وتوزيع أحمد الموجي وأمين نبيل .