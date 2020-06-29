"تيكو بتاعنا كلنا".. إيمي سالم توجه رسالة لتامر حبيب في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ هاني صابر :

حرصت الفنانة إيمي سالم، على تهنئة السيناريست تامر حبيب بعيد ميلاده.

ونشرت إيمي، صورة تجمغها بتامر عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وإنت قلبك فلة وضحكتك من الخد للخد، كل سنة وإنت طلتك بتبهج اللي حواليك، كل سنة وإنت تيكو بتاعنا كلنا”.

يذكر أن، أخر أعمال السيناريست تامر حبيب مسلسل" لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم، أحمد صفوت وآخرين.

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