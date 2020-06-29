تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة تعلن طرد زوجها من المنزل لسبب غريب

صدمت فنانة مصرية شهيرة الكثير من محبيها بعد إعلان موقفها من زوجها على الملأ.

و كشفت الفنانة لقاء الخميسي عن موقفها من زوجها محمد عبد المنصف في أعقاب الحديث عن إصابته بفيروس كورونا.

وقالت لقاء في مداخلة مع برنامج "التاسعة" : لقيت بعض الناس بتتصل بيا عشان تطمن على صحة عبد المنصف بعد ما كل الناس قالت إنه عنده كورونا.

وأضاف: لقيته نايم قولتله اصحى يبني المسحة طلعت إيجابية .. لم حاجتك وامشي من البيت .. أنت موترني.

واستدركت: من أول ما قالوا الدوري راجع قولت لعبد المنصف روح العب لوحدك وعندك شقة الدقي أقعد فيها .. الواحد بيخاف على نفسه.

ونفى عبد المنصف إصابته بفيروس كورونا مؤكدًا أن صحته جيدة.