تراند اليوم : قرار جديد من المحكمة بشأن سما المصري بعد حكم حبسها

أصدرت محكمة استئناف القاهرة، قرارًا جديدًا بشأن الفنانة المصرية سما المصري بعد الحكم بحبسها 3 سنوات بتهمة الفسق والفجور.
وأعلنت المحكمة تحديد جلسة 7 يوليو المقبل، للنظر في الاستئناف المقدم من فريق دفاع المتهمة على حكم حبسها 3 سنوات، وتغريمها 300 ألف جنيه، بتهمة التحريض على الفسق والفجور.
وقال رئيس فريق الدفاع عن سما، المحامي أشرف محروس، إن «الحكم الصادر بحق موكلتي بحبسها 3 سنوات وتغريمها ليس نهائياً، وسينظر في الاستئناف، وأرى أن القضية هي شكوى كيدية، من دفاع الإعلامية ريهام سعيد».
من جانبه، صرح محامي ريهام سعيد، المحامى شعبان سعيد، بأن «البلاغ الذي قدمته ضد سما بعد قيامها بسب وقذف ريهام هو البلاغ الذي أدى لصدور أول حكم قضائي ضدها، وهو انتصار قضائي لموكلتي».