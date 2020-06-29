- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
أحرز كيفن دي بروين هدفا من ركلة جزاء، وأضاف رحيم سترلينغ هدفا رائعا ليفوز مانشستر سيتي، حامل اللقب، 2-صفر على نيوكاسل يونايتد، ويبلغ قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، الأحد.
وهيمن مانشستر سيتي على الشوط الأول، لكن الهدف الوحيد جاء عن ركلة جزاء نفذها دي بروين بعد خطأ ضد زميله غابرييل جيسوس في الدقيقة 37.
وتحسن أداء نيوكاسل بعد الاستراحة وأهدر البديل دوايت غايل فرصة سهلة لإدراك التعادل.
وبعد دقيقة واحدة أطلق سترلينغ تسديدة رائعة من خارج المنطقة ليضمن تأهل سيتي لمواجهة أرسنال في الدور قبل النهائي.
وستواجه كتيبة المدرب الأسباني بيب غوارديلا يوم الخميس القادم بطل الدوري الإنجليزي فريق ليفربول ضمن المباريات المتبقية من بطولة الدور الأنجليزي .
وأقيمت كل مباريات دور الثمانية دون حضور مشجعين، وانتهت المواجهات كلها بخسارة أصحاب الأرض في واقعة تحدث لأول مرة منذ 1987.
ووسيواجه السيتي بالدور قبل النهائي غريمه مانشستر يونايتد مع تشيلسي ، بينما سيتواجه فريقي أرسنال وتشيلي في المباراة الأخرى من الدور نفسه .
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر سيتي يكمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس إنجلترا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.