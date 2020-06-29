مانشستر سيتي يكمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس إنجلترا

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أحرز كيفن دي بروين هدفا من ركلة جزاء، وأضاف رحيم سترلينغ هدفا رائعا ليفوز مانشستر سيتي، حامل اللقب، 2-صفر على نيوكاسل يونايتد، ويبلغ قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، الأحد.

وهيمن مانشستر سيتي على الشوط الأول، لكن الهدف الوحيد جاء عن ركلة جزاء نفذها دي بروين بعد خطأ ضد زميله غابرييل جيسوس في الدقيقة 37.

وتحسن أداء نيوكاسل بعد الاستراحة وأهدر البديل دوايت غايل فرصة سهلة لإدراك التعادل.

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وبعد دقيقة واحدة أطلق سترلينغ تسديدة رائعة من خارج المنطقة ليضمن تأهل سيتي لمواجهة أرسنال في الدور قبل النهائي.

وستواجه كتيبة المدرب الأسباني بيب غوارديلا يوم الخميس القادم بطل الدوري الإنجليزي فريق ليفربول ضمن المباريات المتبقية من بطولة الدور الأنجليزي .

وأقيمت كل مباريات دور الثمانية دون حضور مشجعين، وانتهت المواجهات كلها بخسارة أصحاب الأرض في واقعة تحدث لأول مرة منذ 1987.

ووسيواجه السيتي بالدور قبل النهائي غريمه مانشستر يونايتد مع تشيلسي ، بينما سيتواجه فريقي أرسنال وتشيلي في المباراة الأخرى من الدور نفسه .