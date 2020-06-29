تراند اليوم : امرأة تعتدي على ممثل مصري شهير داخل “مول”.. والسبب صادم

كشف الممثل المصري سامي مغاوري عن تعرضه للاعتداء بالضرب على يد امرأة خلال تواجده في أحد “المولات”، بسبب دور “شرير” جسده في مسلسل “دلع البنات”.

وقال مغاوري في مقابلة تليفزيونية مع قناة “TeN”، إنه كان يُجسد شخصية رجل شرس في أحداث مسلسل “دلع البنات”، ويتناول المخدرات بشكلٍ كبير، ولم يكن لديه مانع لفعل أي شيء في سبيل الحصول على أموال من زوجته وابنته.

وأشار إلى أنه على الرغم من صغر مساحة الدور إلا أنه كان مؤثرًا في الأحداث.

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وذكر أنه أثناء عرض المسلسل تليفزيونيًا، فوجئ باعتداء سيدة عليه داخل أحد المولات، وذلك حين فوجئ بها تتهجم عليه، قائلة بصوتٍ عالٍ: “حرام عليك.. هو لازم الواحدة تكون مفترية عليك”.

وذكر أنه لم يكن يُدرك طبيعة الخلاف وأسباب الاعتداء عليه في بداية الأمر: “لما بدأت تقول أسماء الشخصيات اللي في المسلسل بدأت أفهم، وقلت لها ده تمثيل، وشرحت لها الأمر، واعتذرت لي في النهاية”.

يذكر أن مسلسل “دلع البنات” عُرض لأول مرة، عام 2014، وهو من بطولة مي عز الدين وكندة علوش ومحمد عادل إمام وريم البارودي، ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

وتدوزر قصته في إطار كوميدي حول الفوارق الطبقية في المجتمع من خلال قصة صديقتين، تنتمي إحداهما للطبقة الشعبية، بينما تنتمى الأخرى للطبقة البرجوازية، ويولد هذا الاختلاف بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.