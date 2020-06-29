تراند اليوم : فرحانة أوي.. تصريحات جديدة ومفاجئة عن الفنانة ‘‘رجاء الجداوي’’

فاجأت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، جمهور والدتها بتصريح جديد، مبديةً فرحها.

وعبرت “مختار” عن سعادتها بقرار عودة الصلاة للمساجد بعد توقف دام حوالي 3 أشهر، قائلة: “إن سماعها للأذان أثلج صدرها، ودفعها للدعاء بشفاء والدتها ورفع وباء كورونا “.

وقالت أميرة مختار في منشور على “فيس بوك”: “حي على الصلاة حي علي الفلاح، فرحانة بالأذان قوي قوي قوي، عقبال لما افرح بشفاء أمي يارب اشفيها وارفع عنا الوباء والبلاء”.

وفي وقت سابق، حرصت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، على طمأنة جمهورها على حالة والدتها الصحية أثناء فترة وجودها في غرفة العناية المركزة بمستشفى العزل، وخاصة بعد تردد شائعات عن فقدان والدتها للوعي وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم.