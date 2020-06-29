مايا دياب تضج أنوثة وتسرق الأنظار في شوارع بيروت

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت النجمة اللبنانية مايا دياب صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عقدتها في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت.
وظهرت مايا دياب في الصور بإطلالة كاجوال ناعمة، حيث ارتدت تنورة قصيرة من الجلد الأسود ونسقت معها قميص من نفس اللون وحملت معها لوح التزلج الخاص بها، فلفتت الأنظار تجاهها وحصدت صورها إعجاب متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وكانت مايا دياب قد أطلقت أغنية جديدة بعنوان “نهارنا وردي” وقدمتها للمرة الأولى خلال حلولها ضيفة في برنامج “ضحك ولعب وجد” وحصدت الأغنية إعجاب الجمهور منذ أن غنتها بطريقة مباشرة خلال الحلقة.
وآخر الأعمال الفنية التي قدّمتها مايا دياب في الفترة الماضية، كليب أغنيتها “أنا” الذي طرحته عبر قناتها الرسمية في موقع الفيديوهات “يوتيوب” والفضائيات العربية.
أغنية “أنا” كلمات وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة، أمّا الكليب الخاص بها فيحمل توقيع المخرجة كريستيل يونس، وقد تم تنفيذه بحرفية عالية على غرار أهم الألعاب الكرتونية في العالم.
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