شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى علاء زوجة يوسف الشريف تكتب مسلسلاً جديداً .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الكاتبة إنجى علاء لـ ”الخليج 365” أنها مشغولة حالياً بكتابة مسلسلها الجديد، المقرر أن تدخل به السباق الرمضانى المقبل ، من إنتاج شركة سينرجى، مشيرة إلى أن المسلسل ستعلن عن تفاصيله في القريب العاجل، بعد الاتفاق على كافة تفاصيله مع الجهة المنتجة، لافتة إلى أنه يعد مزيجا بين الأكشن والساسبنس والكوميديا.

وفى سياق آخر، نجحت إنجى علاء في تصميم ملابس مسلسل "النهاية" بطولة زوجها النجم يوسف الرشيف، والذى لاقى نجاحاً كبيراً وقت عرضه، حيث اعتبره النقاد نقلة نوعية في عالم التكنولوجيا الدرامية، بالإضافة إلى ميزانيته الضخمة التي رصدتها شركة سينرجى المنتجة للعمل، لظهور المسلسل بشكل يليق بالجمهور المصرى والعربى ، وشارك فيه عدد كبير من النجوم، وعلى رأسهم عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، سهر الصايغ، ناهد السباعى، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامى.

Advertisements

يشارإلى أن إنجى علاء، قدمت أخر أعمالها الكتابية مسلسل "بلا دليل" وعرض العام الماضى، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، من إخراج منال الصيفى وإنتاج سينرجى وبطولة خالد سليم ودرة وإسلام جمال نيقولا معوض وحازم سمير وعمر الشناوى وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكى ومها نصار ومحمد لطفى شاهين وغيرهم.