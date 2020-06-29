شكرا لقرائتكم خبر عن مسافر أه يا ليلى يا قلبى.. مصطفى قمر يقدم أغنية جديدة بمشاركة شقيقه ياسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم مصطفى قمر من تسجيل دويتو غنائى جديد بمشاركة شقيقة المطرب ياسر قمر يحمل اسم "مسافر" من ألبوم "لمن يهمه الأمر 2"، من ألحانه، ومن المقرر أن يتم طرح الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة على يوتيوب.

وينشر ”الخليج 365” كلمات أغنية مسافر، والتى يقدمها النجم وشقيقه كديو غنائى: "مسافر أه يا ليلي يا قلبي.. ع الغناوى حزينة وإيه باقيلي.. في دربي غير خطاوي.. طيور الليل بخوف ترفرف في كتافي.. تخدي للمهاجر وسافر أسافر.. مسافر في السنين.. في امواج البعاد بشوقي للحنين لابراج المعاد".

‎وطرح مصطفى قمر مؤخرًا ألبوم "ضحكت ليا" وحقق نجاح كبير ومن بين أغانى الألبوم: "س من الناس" كلمات تامر حسين وألحان رامي جمال وتوزيع توما ،معجب" كلمات اسامه مصطفي وألحان محمد يحيي وتوزيع توما،"ضحكت ليا" كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيي وتوزيع وسام عبد المنعم.

يذكر أن ألبوم "لمن يهمه الأمر2" للنجم مصطفي قمر يضم نحو 8 أو 9 أغان في حب مصر مثل "عجوز فى المدينة، لما تنامى، عيونك أوطان" وغيرها من الأغنيات الفريدة من نوعها والألبوم سيعتمد بشكل رئيسى على الآلات الخشبية، وأغانى الألبوم ستكون بالشكل والتوزيعات العصرية التى تتناسب مع ثقافة الأجيال الحالية.