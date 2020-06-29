شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزي: أحب الاستماع إلى أغاني المهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم هاني رمزي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يحب الاستماع إلى أغاني المهرجانات وضد فكرة منعها في الفترة الأخيرة، خاصة أن الجمهورالذى يتحكم في الذوق الموجه له، ولابد من اختيار كلمات مناسبة وليس بها إسفاف، وهو فن موجود من فترة كبيرة، وإذا تم منعهم من التليفزيون فهناك وسائل أخرى يظهرون من خلالها مثل السوشيال ميديا مضيفا أغنية "بنت الجيران" نالت إعجابه في الفترة الأخيرة .

وأكد النجم هاني رمزي في تصريحات سابقة أنه لم يتعاقد على الجزء الثانى من فيلم "غبى منه فيه" بعد إصدار الشركة المنتجة ونيتها لتقديم الجزء الجديد من العمل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف إن الشركة المنتجة بالفعل تحدثت معه ولم يتعاقد حتى الآن عليه مشيرًا إلى أنه على استعداد تام لتقديم الجزء الثانى منه.

وأشار هانى أن الشرط الوحيد هو السيناريو بحيث يكون أفضل من الجزء الأول الذى حقق نجاحًا كبيرًا أثناء طرحه في السينمات منذ حوالى 16 عام، مشيرًا فى هذه الحالة سوف أقدمه.

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الجزء الأول من فيلم "غبى منه فيه" عرض عام 2004، وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها، وشارك فى بطولته هانى رمزى ونيللى كريم وطلعت زكريا وحسن حسنى ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج رامى إمام.

من ناحية أخرى يستعد النجم هانى رمزى خلال الأيام المقبلة لتصوير فيلم جديد يحمل اسم "الباب يفوت جمل"، ينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية كعادته وهو من تأليف سامح سرالختم وإخراج أحمد البدرى، ومن المقررالكشف عن باقى الأبطال قريبا للبدء فى تصويره.

ويعيد هذا العمل النجم هانى رمزى للسينما بعد غياب عامين منذ قدم آخر أعماله فيلم "قسطى بيوجعنى" مع الفنانة مايا نصرى وحسن حسنى ومصطفى أبو سريع و’خرون ومن إخراج ايهاب لمعى، وتناول الفيلم حياة هانى رمزى البسيطة الذى يعمل محصل للفواتير واﻷقساط الخاصة باﻷجهزة الكهربائية، ويقع فى العديد من المفارقات الكوميدية التى يتعرض لها أثناء تأدية عمله.