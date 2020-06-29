نسرين طافش: "لا تقسو على نفسك وتقبلها بكل ما فيها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، مجموعة صور لها على شاطئ البحر، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت: "إنوي أن تكون مشاعرك اليوم في ذبذبات البهجة و السلام، راقب و لا تتفاعل مع أي شيء يسرق طاقتك، استوي في مقام الرضا و الامتنان، وإذا أتتك مشاعر سلبية أطلقها، احزن اغضب اقلق عادي".

وتابعت: "اسمح للمشاعر أن تكون، ثم الرحيل فكل شيء تسمح لوجوده في الزمن سيختفي من تلقاء نفسه في الزمن، لا تقسو على نفسك وتقبلها بكل ما فيها، كن حنونا عليها لطيفا راقيا في كلامك معها".

وأضافت: "اسمع أغنية حلوة تنعش روحك، اضحك فالضحك يداوي، امشي في الطبيعة واتصل بطاقة الكون النقية، وإذا هاجمتك الضغوط اهجم عليها بالاسترخاء، وتخيل أنك تعيش الحياة التي طالما رغبت بها لا تهرب منك".

واستكملت: "اسكن إلى نفسك، تنفس واذكر على الأقل خمس نعم تشكر الله عليها، كن سببا في رسم ابتسامة على وجه ثلاث أشخاص على الأقل اليوم، يوم جميل لكم جميعا".

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وبعدها كتبت: "ملاحظة الأشياء اللي بكتبها بحسابي وبشارك فيها لا تصف حالتي الشخصية الحالية، ولكن لما بشوف نفسي سعيدة منجزة ومرتاحة، لاني أطبق يوميا جل ما تعلمت من مجال التنمية الذاتية ( قوانين الكون)، بفكر دايما في الناس اللي حابة تكون مرتاحة وسعيدة".

وتابعت: "الناس اللي عم بعانو ومو عارفين شو يعملوا أو البعض اللي ناسي يطبق المعلومات أو البعض اللي متكاسل يطبق وبس عم يشتكي، وبتذكر اللحظات اللي كنت فيها أعاني ومو فاهمة شو عم بصير".

وأضافت: "الله بعتلي طاقات نور تذكرني إني أنا النور بداخلي أصلا، فبقول ممكن هالكلام يصنع يوم شخص أو تنين أو عشرة وهاد بيسعدني كتير، لا ترفض أي فكرة قبل ما تجربها".

واختتمت حديثها: "جربها بس وشوف النتائج اللي رح تذهلك، خاصة بهالفترة تجلي النوايا فعلا بسرعة البرق".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة السورية مسلسل "ختم النمر" وهو من بطولة أحمد صلاح حسني، ميرهان حسين، رشدي الشامي، عفاف شعيب.