نبيلة عبيد تكشف عن لوحة رسمها لها فنان عراقي لشخصيتها في "شادر السمك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

استعادت النجمة نبيلة عبيد، ذكرياتها مع فيلم "شادر السمك"، ببورتريه، رسمه لها فنان عراقي.

ونشرت "نبيلة" الصورة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أجمل هدية أسعدتني وأسعدني أكتر ما كتبه صاحبها الفنان العالمي العراقي قصي طارق، المقيم في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية" .

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وتابعت : "بائعة السمك، عنوان اللوحة (لوحة مأخوذة من فيلم شادر السمك، وهو تعبير الصدمة التي تتلوا الخيانة، من شخص هو كل ما تملك صنعت معه دربك، فتتفاجأ برد الجميل بالرذيل، فالمعروف لا ينبت إلا في الأرض الطيبة)".

وأضافت : "اللوحة دي بعتها عام ٢٠١٧، في معرضي المشترك في فرساي _ فرنسا، لطبيب فرنسي الجنسية، قال لي استفزتني عيني الصبية، كلها شجن وحب وطموح، فاشتراها وبعث لي رسالة قال عندما أنام أنظر إلى وجهها قبل نومي فأرى أحلام جميلة، وقال لي ضاحكا زوجتي تغار من اللوحة تقول لي هل هي أجمل مني ".

يذكر أن نبيلة عبيد، شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "سكر زيادة ".