محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر : حرص المنتج أحمد السبكي، على توجيه رسالة إلى الفنان محمد سعد. ونشر السبكي، صورة تجمعه مع محمد سعد عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "صديق الكفاح". تعاون الفنان محمد سعد مع المنتج أحمد السبكي من قبل في عمل سينمائي يحمل اسم "محمد حسين" والذي عرض في موسم عيد الفطر لعام 2019. فيلم "محمد حسين" تدور أحداثه في إطار كوميدي حول سائق يتعرض لكثير من المواقف الكوميدية، التي تؤثر في شخصيته وفي حياته بشكل عام، والعمل من إخراج محمد علي، وتأليف شريف عادل، وبطولة محمد سعد ومي سليم وفريال يوسف وسمير صبري، وغيرهم من النجوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد السبكي عن محمد سعد : "صديق الكفاح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.