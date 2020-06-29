أحلام لنوال الزغبي: "نجمة ذهبية في سماء العالم العربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة الإماراتية أحلام، على تهنئة صديقتها الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بعيد ميلادها، الذي يوافق اليوم الإثنين ٢٩ يونيو.

‏ونشرت أحلام، صورة نوال عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "كل عام وانتِ عروس لبنان الجميلة، الشيك، الأنيقة، الرائعة، كل عام وأنتِ نجمة ذهبية، لامعة، ساطعة في سماء العالم العربي".

وأضافت : "أنا بحبك كثير، ويا رب أيامك كلها سعادة وهناء وفرح وصحة لأنك بتستحقيها" .

Advertisements

وتحتفل النجمة نوال الزغبي بعيد ميلادها الـ49، فهى من مواليد عام 1971.

وفاجأت نوال الزغبي، جمهورها باللوك الجديد الذي اعتمدته مؤخرًا، وأظهر تغير كبير في ملامحها.

وشاركت نوال الزغبي في الموسم الرمضاني المنقضي، بأغنية "اتحاربت"، كتتر مسلسل "سلطانة المعز" للفنانة غادة عبد الرازق، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامرعلي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم.