تراند اليوم : فنانة مصرية تدافع عن يوسف الشريف: مخرج شهير طلب مني أظهر بالملابس الداخلية و رفضت

حالة من الجدل صنعها الفنان يوسف الشريف بعد اعترافه أنه يشترط عدم لمس أي فنانة في أعماله.

ودافعت ناهد السباعي عن يوسف الشريف قائلة: الناس بتدافع عن حريات كتير أوي اليومين دول .. طب ليه رافضين حرية يوسف الشريف؟

وأضافت خلال مداخلة مع برنامج "مصر الآن" الذي تقدمه لميس الحديدي: أغلب النجوم الكبار رأيهم زي يوسف الشريف.

واستدركت: أحد المخرجين بدون ذكر أسماء طلب مني أن أستحم أمام الكاميرا ثم أظهر بملابسي الداخلية و رفضت .. فقال لي: وما المشكلة أنتي ظهرتي بالمايوه قبل ذلك .. قلت له إن لكل إنسان منا خطوط حمراء لا يتجاوزها وما يطلبه مخالف لقناعاتي.

