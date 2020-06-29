ريال مدريد 1-0 إسبانيول في الدوري الإسباني… والميرنجي ينفرد بصدارة “الليجا”

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ومرر الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، كرة رائعة بكعب القدم إلى كاسيميرو ليسجل ويقود فريقه للفوز 1-صفر على إسبانيول خارج الديار، الأحد.

واستغل ريال مدريد تعثر غريمه برشلونة في اليوم السابق ليوسع الفارق إلى نقطتين في صدارة الدوري الإسباني بعد 23 جولة.

وانزلق لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو أرضا ليضع الكرة في الشباك في نهاية الشوط الأول، بعد لمحة عبقرية من بنزيمة الذي مرر الكرة بطريقة فنية من بين قدمي المدافع الذي يراقبه، لتصل إلى زميله.

وحافظ ريال مدريد على تفوقه ليحقق انتصاره الخامس على التوالي، ويتقدم بنقطتين في سباق اللقب على برشلونة الذي اكتفى بالتعادل 2-2 مع سيلتا فيغو، السبت.

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ويبدو تحقيق لقب الدوري في صدارة أولويات “الفريق الملكي” هذا الموسم بعد غيابه عن منصة التتويج منذ موسم 2016-2017.

وبقي إسبانيول، الذي كان يخوض مباراته الأولى بقيادة المدرب المؤقت فرانسيسكو روفيتي وهو رابع مدرب للفريق في موسمه المتعثر، في المركز الأخير برصيد 24 نقطة بفارق 10 نقاط عن منطقة الأمان.

وحسم فريق ريال مدريد مباراته أمام إسبانيول في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني الممتاز، بالفوز على أصحاب الأرض بهدف نظيف أحرزه البازيلي كاسيميرو الذي يعتبر – رفقة الفرنسي كريم بنزيما الذي مرر له الهدف – أفضل لاعبان في المباراة.

أحزر كاسيميرو الهدف الوحيد في الدقيقة 45 من الشوط الأول، بينما الشوط الثاني انتهى بالكامل بدون اهتزاز شباك أي فريق.

الفوز جعل ريال مدريد يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما كان متعادلاً مع برشلونة في عدد النقاط في الجولات الماضية، ليستغل تعثر البلوجرانا أمام سيلتا فيجو في النفس الجولة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.