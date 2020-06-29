أرسنال وتشيلسي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

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منح البديل الإسباني داني سيبايوس فريقه أرسنال، التأهل إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، بهدف الفوز المتأخر بنتيجة 2-1 على المضيف شيفيلد يونايتد، الأحد، في ربع النهائي.

وسجل أرسنال عبر الإيفواري نيكولا بيبي من ركلة جزاء (25)، وعادل شيفيلد في الدقيقة 87 عبر ديفيد جيمس ماكغولدريك، قبل أن يحسم سيبايوس النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، في مباراة شهدت إلغاء هدفين لصالح شيفيلد بداعي التسلل.

ويحاول “المدفعجية” في المسابقة التي يحملون الرقم القياسي في عدد ألقابها (13 آخرها عام 2017)، تعويض تأخرهم في الدوري الممتاز، حيث تراجعوا إلى المركز التاسع.

وتمكن فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا من تحقيق فوزه الثاني تواليا في مختلف المسابقات، وأتى بعد تغلبه بثنائية نظيفة على ساوثمبتون في المرحلة الحادية والثلاثين من البريمرليغ.

باركلي يقود تشيلسي للتأهل

تأهل تشيلسي إلى قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد الفوز 1-صفر على ليستر سيتي بفضل هدف روس باركلي، اليوم الأحد.

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وكان باركلي ضمن ثلاثة تغييرات للمدرب فرانك لامبارد بين الشوطين ونجح في ترك بصمة بتسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 63.

وكان ليستر الطرف الأفضل قبل الاستراحة وصنع أكثر من فرصة لكن أداء تشيلسي تطور كثيرا في الشوط الثاني.

وسجل تامي أبراهام مهاجم تشيلسي هدفا ألغي بسبب التسلل قبل أن يستغل باركلي تمريرة ويليان ويسدد في شباك الحارس كاسبر شمايكل.

وبذلك، يلتحق تشيلسي بفريقي مانشستر يونايتد وأرسنال في قبل النهائي.

وفي وقت لاحق من اليوم، ستجرى مباراة نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي لتحديد آخر فريق يتأهل إلى المربع الذهبي.