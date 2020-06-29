درة تحدث جدلا بين متابعيها في أحدث ظهور

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة درة مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وتظهر في الصور من أخر جلسة تصوير لها بلوك هادئ.
وعلقت على الصور قائلة: "لا تقلل من شأن المرأة الرقيقة فـ اللطف هو خيار يأتي من قوة لا تصدق"
ونالت الصور تفاعل الكثير من رواد إنستجرام وجاءت تعليقاتهم كالاتي:
شكلك اميرة اصلا
انتى حلوة فى كل وقت اصلا
جميله كالعادة
زي القمر
يشار إلى أن أحدث أعمال درة مشاركتها في فيلم "يوم وليلة"، مع خالد النبوي، خالد سرحان، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، ميدو عادل، محمود أوتاكا، سامي مغاوري، شادي جمال أسعد، حمزة العيلي، محمد جمعة، مجدي عبيد، جيهان أنور.
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