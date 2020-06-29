القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة هند صبري صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وظهرت في الصورة بلوك صيفي وكاجول مناسب للصيف.
وكتبت معلقه على الصورة: "اتمنى لكم صيف جميل.. على قدر المستطاع".
نالت الصوره تفاعل متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالاتى: "شكرا انك بتصورى نفسك صور طبيعيه مش بتعملى عمليات مش بتعدلى فى الصور بتدينا ثقه فى اشكالنا الطبيعيه وبتخلينا نشوف جمال الضحكه الروح العيون.
انت الجمال كله
فنانه عظيمه
واقتنصت النجمة هند صبري جائزة أفضل ممثلة عربية من مؤسسة الفيلم العربي والتي تقام سنويا.
وعبرت هند عن سعادتها بالجائزة الرابعة لها عن هذا الفيلم الذي يعبر عن هموم المرأة التونسية، وتمنت صبري أن تظل دائما تعبر عن المرأة العربية والتونسية والمصرية وأن الفيلم مازال يحقق نجاحا كبيرا حتى الآن.
وكان الفيلم عرض دوليا في عدة مهرجانات عالمية كبرى حصد فيها أربعة جوائز اثنتين تمثيل نسائي لهند صبري وافضل فيلم وجائزة تمثيل رجالي للطفي العبدلي قبل أن يحط الرحال في بلده ليعرض بها للمرة الأولى ليصبح إجمالي عدد جوائزه ستة جوائز أصبحت سبعة بعد جائزة الاتحاد العام التونسي للشغل للمخرجة المساعدة بالفيلم سوسن الجمني.
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كانت هذه تفاصيل خبر رسالة مؤثرة من متابعة لـ هند صبري عبر "انستجرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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