حلا شيحة تنشر صورة برفقة أبنائها الأربعة

نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة جديدة برفقة أبنائها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، ولاقت الصورة إعجابا كبيرا من قبل جمهورها.

وكانت حلا شيحة، أثارت حالة من الجدل الواسع بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام؛ بعد حديثها عن إجراء عملية تجميل، نافيةً تمامًا إجراءها.

ووضع تصريح حلا شيحة فى مرمى النقد من جانب الجمهور المتابع لها الذى ربط بين حديثها فى الفيديو عن عدم خضوعها لعملية تجميل، وبين تصريحها فى برنامج "التاسعة" مع الإعلامى وائل الإبراشى الذى أكدت فيه أنها خضعت لعملية تجميل بسيطة ونادمة عليها.

لكن حقيقة الأمر أن حلا شيحة بالفعل لم تخضع لعملية تجميل بالمعنى الصريح، حيث إنها اعترفت مع وائل الابراشى بأنها نادمة على هذه الخطوة التى أقدمت عليها، موضحة أنها لم تكن عملية تجميل ولكنها مخرج نفخ فى الخدود عن طريق الحقن وهذا لا يعد عملية تجميل، وذلك بمراجعة الفيديو الخاص بها مع وائل الإبراشى.

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