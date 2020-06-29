أحمد فلوكس يوجه رسالة مؤثرة لـ يوسف الشريف

نشر الفنان احمد فلوكس , عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " صورة للفنان يوسف الشريف , يتضامن معه بعد تصريحاته الأخيرة التى تسببت فى اثارة الجدل .

وكتب احمد فلوكس " الراجل ده محترم و ممثل شاطر و مجتهد و انا بحبه و بحترمه لانه محترم و بيحب زمايله و بيشتغل علي نفسه و فكره و بيعمل شغل جامد ... و الاحترام مش عيب .....ربنا يوفقك يا يوسف

و أثار الفنان يوسف الشريف حالة من الجدل الواسع بسبب بعض الآراء التي صرح بها عن معتقداته والقيود التي يضعها لنفسه في أعماله منها رفض القبلات و الاحضان و المشاهد الساخنة.

وقال يوسف الشريف، إنه يضع ضوابط في عمله منذ 10 سنوات أو أكثر، ويقوم بكتابتها في عقود أعماله، بأنه يرفض المشاهد الساخنة، والقُبلات، وغيرها، لافتًا إلى أنه له مطلق الحرية في ذلك طالما أنه لا يضر غيره.

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