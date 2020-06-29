إطلالة عصرية من نيللي مقدسي عبر "إنستجرام"

شاركت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، جمهورها بأحدث صور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نيللي مرتدية توب أسود مكشوف الكتفين مع جوب أخضر مطرز واعتمدت مكياچ ملفت مع شعر أسود مسدول .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي هي أغنية "حنين" التي قدمتها من أرشيف المطربة الراحلة وردة الجزائرية، وهي من كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.

نيللي اختارت الأغنية التي تحبها، وأدتها بعذوبة وإحساس عالٍ، وصورتها على طريقة الكليب مع المخرج بشير لاجوسيس في بيروت، واعتمدت فيه على أكثر من إطلالة أنيقة وبسيطة؛ لتعطي المساحة للأغنية والمضمون والأداء، مع حرصها دائمًا على تقديم صورة جميلة.

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