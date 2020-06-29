شهد الشمرى مع زوجها فى صورة رومانسية خلال شهر العسل

القاهرة - لايف ستايل
نشرت شهد الشمرى صورة مع زوجها فهد زيد فى احدث ظهور لها بعد زواجهما عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام واعاد نشرها زوجها عبر حسابه على انستجرام.
وعلق فهد على الصورة بوصلة غزل رومانسية قائلا : "أتعلم من انت .. انت نعمه التي اغمض عيني في نهايه كل يوم وادعو الا افقدها".
وردت شهد على الرسالة قائلة : مو كلمن اجه ويلوكله ايكبل احنه احلى كبل واثنينه انخبل".
يذكر ان شهد الشمرى اعلنت منذ ايام عن زواجها وعقد قرانها على فهد زيد وهو الامر الذى اثار جدلا واسعا بسبب جنسية زوجها حيث اعتقد البعض انه قطرى ولكنها حرصت على توضيح الامر مؤكده انه من العراق .
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