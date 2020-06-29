أحمد جمال يكشف رغبته في خوض تجربة التمثيل بفيلم سينمائي

يستعد المطرب أحمد جمال، نجم برنامج اختيار المواهب الشهير "آراب أيدول" للاتجاه إلى عالم التمثيل خلال الفترة المقبلة بجانب الغناء.وقال أحمد جمال، إنه ليس لديه مانع في خوض تجربة التمثيل بجانب كونه مطربا، مشيرا إلى أنه في حال خوض هذه التجربة يجب أن تكون من خلال عمل فني جيد يليق بجمهوره.





وأضاف أنه يريد أن تكون أولى تجاربه التمثيلية بفيلم سينمائي وليس مسلسلا تليفزيونيا، لأن الأعمال التليفزيونية تستغرق وقتا طويلا في التصوير، مؤكدا أنه لا يريد أن يشغله التمثيل عن الغناء وتقديم ألبومات وأعمال غنائية لجمهوره بشكل مستمر.

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كان أحمد جمال، طرح مؤخرًا أغنية سنجل جديدة بعنوان "إحنا مش بتوع حداد" وهي من كلمات محمد طارق، وألحان أحمد جمال، وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام، إنتاج ستار إيدج برودكشن وآربو، أحمد عبدالسلام- هاني عزيز، منتج فني هبة غندور، والفيديو كليب من إخراج محمد القاضي، ديجيتال ساوند محمد جابر وهشام الجزار وفادي شرارة

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