ريا أبي راشد تثير الجدل بشأن إجرائها عملية تجميل

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا للإعلامية ريا أبي راشد بملامح مختلفة.
وظهرت أبي راشد بملامح مختلفة تماما عن التي اعتاد الجمهور رؤيتها عليها.
وتوالت التعليقات السلبية بسبب تغير ملامحها واتهمها البعض بإجراء عملية تجميل أفسدت ملامحها.
وتشتهر ريا أبي راشد، بعلاقاتها الوطيدة مع نجوم ومشاهير هوليوود، والتي جعلتها في المركز الأول لأفضل المذيعات في جميع أنحاء العالم، لتواجدها المستمر داخل كواليس تصوير الأفلام العالمية وإجرائها حوارات مع عمالقة السينما.
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