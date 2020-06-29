محمود الخيامي يوجه رسالة لـ شيرين عبد الوهاب

غرد الملحن محمود الخيامي، من خلال حسابه الرسمي على تطبيق "تويتر" قائلًا :"ىكنت بتفرج علي برنامج تخاريف للصديقة وفاء الكيلاني وكانت مستضيفة الغالية شيرين عبد الوهاب".

وتابع :"كانت بتسألها وفاء مين من الملحنين تاخديه معاكي ف الميكروباص وقالت مش حاسة ان فيه ملحن واخد شيرين هدف وبيشتغل ومركز عشانها! أنا مش معاكي يا شيري .. انتي بس تشاوري واول الناس الخيامي

كما استكمل حديثه في تغريدة أخرى :"شيرين اخت وصديقة من عمر وانا زي ما قولت وبقول اني جاهز ومستني التعاون ده وان شاء الله حيكون فيه نجاح كبير بدون شك وكفاية دعمكم بعد رب العالمين .. ان شاء الله نتجمع قريب وننتج اللي يسعدكم ويفرحكم".

بينما علقت شيرين قائلة :"خيامي ربنا يخليك إنت فعلًا أخ.. يمكن لسه ما حصلش نصيب نشتغل مع بعض، بس إن شاء الله نعمل حاجة مع بعض قريب".

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