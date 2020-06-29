أحمد عز يعود لبروفات مسرحية "علاء الدين" خلال أيام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود النجم أحمد عز لبروفات مسرحيته "علاء الدين" للمخرج مجدى الهوارى خلال الأيام القليلة المقبلة استعداداً للعرض قريبا والتي توقفت عدة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد. وشهد عرض "علاء الدين" الذى يخرجه مجدى الهوارى ويشارك فى بطولته تارا عماد "ياسمين" ومحمد ثروت "الجني"، وهشام إسماعيل "الوزير جعفر" وسامى مغاورى "السلطان"، إسلام إبراهيم "قفة"، محمد جمعة "فرعون"، تفاعلًا كبيرًا من الجمهور فى ليالى عرضه في السعودية وفى القاهرة، بسبب الكثير من التفاصيل المبهرة، على رأسها استخدام تقنية الهولوجرام، كما شهد المسرح ظهور أحمد عز وتارا عماد على البساط السحرى فى كافة أرجاء المسرح وأعلى الجمهور. مسرحية علاء الدين إخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز، ويشاركه البطولة تارا عماد (ياسمين) ومحمد ثروت (الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، إسلام إبراهيم (قفة)، محمد جمعة (فرعون).

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