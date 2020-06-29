شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد طرح ألبوم رابح صقر الجديد ويضم 11 أغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع المطرب السعودى رابح صقر اللمسات النهائية لألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال شهر أكتوبر المقبل ، والذى يضم 11 أغنية متنوعة ويقدمها بشكل جديد عليه عن ألبوماته السابقة، ومن المقرر أن رابح يقدم إعادة توزيع الأغنيتين الوطنيتين "أنت ملك، والنجم البعيد" بطريقة التخت الشرقي، في ألبومه الجديد.

كما أكد رابح مؤخراً فى تصريحات صحفية أنه يسعى فى ألبومه الجديد، والذى وصفه بأنه سيكون "نقلة نوعية فى الموسيقى"، حيث كتب صقر عبر حسابه على "تويتر"، "الألبوم أن شاء الله يكون نقله نوعيه في الموسيقى لأنكم جمهوري عطوني شوية وقت لأرضي ذائقتكم".

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وكان الفنان السعودى قد أحيا فى 11 يناير الماضى حفلا غنائيا تحت عنوان "ليلة صقر الأغنية الخليجية" على مسرح الفنان محمد عبده بالرياض، ضمن فعاليات "شتاء الرياض"، واستقبل الجمهور رابح صقر بالترحيب الشديد والتصفيق الحار فور ظهوره على المسرح.

وخلال الحفل أقيم مزاد علنى على الهواء على عود الفنان رابح صقر، وبيع بمليون ريال سعودى أمام الجمهور فى السعودية والوطن العربى، وعزف رابح صقر على العود أهم أعماله، ومنها "أنت ملك"، و"النجم البعيد"، و"على كيفك"، و"الصمت"، كما عزف عليه أغنية للفنان عبدالمجيد عبدالله "والله فاضي" وغيرها من الأغانى الخالدة.

ويٌعتبر الفنان رابح صقر أحد أشهر وأبرز مطربى المملكة والخليج والعالم العربى، ونجح خلال مسيرته الفنية الرائعة فى تحقيق شعبية كبيرة فى المملكة ودول الخليج، حتى لقب بموسيقار الخليج بسبب جمعه ما بين الغناء والتلحين وهو يتمتع بموهبة فذة وحسن مرهف وشغف كبير بالفن والغناء مما جعله نجماً ساطعاً واسماً كبيراً فى عالم الفن