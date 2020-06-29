شكرا لقرائتكم خبر عن ​"مسيرها تتعدل".. دويتو جديد يجمع مينا عطا ومحمد شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطربان مينا عطا ومحمد شاهين لطرح دويتو غنائى جديد، يحمل اسم "مسيرها تتعدل"، من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، توزيع محمد شفيق، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام المقبلة علي يوتيوب، وكان ملحن الأغنية محمود أنور قد أكد لـ"الخليج 365"، إن الهدف من الديو توعية المواطنين بعد انتشار فيروس كورونا، معربا عن أمنياته أن يحقق النجاح.

من ناحية أخري طرح محمد شاهين في رمضان الماضي، دعاءً دينيا بعنوان " صوت الآذان "، من كلمات سيد عزمى، وألحان وليد سامى، وتوزيع إسلام الحسن، ومن تصوير محمود بامبو.

يذكرأن شاهين طرح "ألبوم" العام الماضى ضم أغنية "ابن عمى" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أمير محروس، و"ده اللى جاى"، كلمات أحمد المالكى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما وغيرها.

وتعاون شاهين فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم أمير طعيمة، أحمد المالكى، صابر كمال، محمد النادى، محمد يحيى، حسين محمود، تميم، عزيز الشافعى، أمير محروس، طارق عبد الجابر، وسام عبد المنعم، أحمد عادل، أسامة عبد الهادى، تامر كروان، محمد سعد، صلاح مونتى، إسماعيل عبده، زيزو فاروق، سامح رأفت، أشرف البرنس، هانى يعقوب، أحمد راشد، سامح فرج، إسماعيل عبده، ومحمدى.