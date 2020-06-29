"نجمتي".. وائل كفوري يهنئ نوال الزغبي بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرص المطرب اللبناني وائل كفوري على تهنئة صديقته المطربة اللبنانية نوال الزغبي بعيد ميلادها الـ 49، الموافق 29 يونيو.
وكتب كفوري، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "كل سنة وأنتِ طيبة نجمتي".
وتحتفل النجمة نوال الزغبي بعيد ميلادها الـ49، اليوم، فهي من مواليد عام 1971.
وفاجأت نوال الزغبي جمهورها باللوك الجديد الذي اعتمدته مؤخرًا، وأظهر تغير كبير في ملامحها.
وشاركت نوال الزغبي في الموسم الرمضاني المنقضي، بأغنية "اتحاربت"، كتتر مسلسل "سلطانة المعز"، للفنانة غادة عبد الرازق، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم.
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