"الاحترام مش عيب".. أحمد فلوكس يدعم يوسف الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعم الفنان أحمد فلوكس، الفنان يوسف الشريف، بعد تصريحاته الأخيرة بشأن حقيقة وضعه بند في عقود أعماله الفنية، يرفض تقديم مشاهد وصفها بالساخنة، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، الجمعة الماضية، في برنامج "مساء Dmc".

ونشر "فلوكس" صورة للشريف، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الراجل ده محترم وممثل شاطر ومجتهد وأنا بحبه وبحترمه لأنه محترم وبيحب زمايله و بيشتغل علي نفسه وفكره، وبيعمل شغل جامد، الاحترام مش عيب، ربنا يوفقك يا يوسف".

كانت بعض المواقع نشرت، تصريحات يوسف الشريف، وقالت أنه اشترط عدم ملامسة النساء في أعماله، ويشترط كتابة هذا البند في عقود أعماله، وهذا ما نفاه "الشريف" اليوم عبر تدوينة، كتب فيها: "مش عارف إزاي كلمة (المشاهد الساخنة) اتحولت لـ(ملامسة النساء).. عموماً لازم نفترض حسن النية، وطبعاً المشهد ده أصلاً ملوش أي علاقة بالكلام ده.. ده مشهد عادي جداً وتخيل إن كل الدوشة دي بسبب تصريح من حساب مزور.. كذبوا الكذبة وصدقوها".

جاء ذلك ردا على تدوينة نشرها المذيع رامي رضوان، عبر حسابه على تويتر بخصوص هذا الأمر، قائلا: "‏عنونت بعض الصحف نقلا عن لقائي مع النجم يوسف الشريف الذي أذيع أمس.. أنه قال (أضع بنودا في عقود أعمالي لرفض ملامسة النساء).. والحقيقة أن سياق الكلام كان عن رفضه للمشاهد الساخنة في أعماله، ووضح ما يعنيه في الحوار".