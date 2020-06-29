"كان فعلا ما بيلمسش حد".. لقاء سويدان تدافع عن يوسف الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دافعت الفنانة لقاء سويدان عن الفنان يوسف الشريف، بعد تصريحاته الأخيرة بشأن حقيقة وضعه بند في عقود أعماله الفنية، يرفض فيها تقديم مشاهد وصفها بالساخنة، وذلك في لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، الجمعة الماضية، في برنامج "مساء Dmc"، مشيرة أنه بالفعل لم يلمس أحد خلال مشاركتها في مسلسل "زي الورد".

ونشرت "سويدان" صورة للشريف، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أٔنا بحترم الفنان يوسف الشريف جداً وبحب أعماله لأنها هادفة وراقية وهو إنسان محترم ومثقف وموهوب، وله كامل الحرية في رأيه وأختياراته".

وأضافت: "اشتغلت معاه في مسلسل زي الورد عام ٢٠١١ وكان فعلا مابيلمسش حد، وكل إنسان حر ما لم يضر غيره".

كانت بعض المواقع نشرت، تصريحات يوسف الشريف، وقالت أنه اشترط عدم ملامسة النساء في أعماله، ويشترط كتابة هذا البند في عقود أعماله، وهذا ما نفاه "الشريف" اليوم عبر تدوينة، كتب فيها: "مش عارف إزاي كلمة (المشاهد الساخنة) اتحولت لـ(ملامسة النساء).. عموماً لازم نفترض حسن النية، وطبعاً المشهد ده أصلاً ملوش أي علاقة بالكلام ده.. ده مشهد عادي جداً وتخيل إن كل الدوشة دي بسبب تصريح من حساب مزور.. كذبوا الكذبة وصدقوها".

جاء ذلك ردا على تدوينة نشرها المذيع رامي رضوان، عبر حسابه على تويتر بخصوص هذا الأمر، قائلا: "‏عنونت بعض الصحف نقلا عن لقائي مع النجم يوسف الشريف الذي أذيع أمس.. أنه قال (أضع بنودا في عقود أعمالي لرفض ملامسة النساء).. والحقيقة أن سياق الكلام كان عن رفضه للمشاهد الساخنة في أعماله، ووضح ما يعنيه في الحوار"