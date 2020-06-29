درة أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة التونسية درة لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت درة في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية فستانًا من الحرير، وعلقت: "لا تقلل من شأن المرأة الرقيقة، اللطف هو خيار يأتي من قوة لا تصدق"

وكانت آخر أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة"، بطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، إخراج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى.

كما عرض لدرة في رمضان الماضي الجزء الثاني من مسلسل "الحرملك".

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