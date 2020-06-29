تراند اليوم : اتفرج – قمر اللبنانية تنافس سما المصري في هذا الامر

شاركت الفنانة اللبنانية الاستعراضية قمر اللبنانية متابعيها وجمهورها عبر منصة التواصل الاجتماعي انستجرام عدة صور من اطلالتها الجديدة بالشعر المجدول الطويل الى أسفل ظهرها وبفستان زهري اللون فاضح قصير كشف الكثير من منحنياتها المثيرة وتيشيرت قطع ظهرت من خلالها صرتها وجزء كبير من بطنها ووصفها الجمهور بالاطلالة الشبه عارية التي اعتادوا عليها من المثيرة للجدل اللبنانية

وانهالت التعليقات من الجمهور العريض المتابع للفنانة قمر اللبنانية حيث انقسم الجمهور الى قسمين الأول أثنى على جرأة قمر وجمالها ورشاقة جسمها وشبه اطلالاتها بالشهيرة الأمريكية كايلي جينر من عائلة كارديشيان والقسم الثاني هاجم الفنانة ووصف اطلالتها بالفاضحة والجريئة والغير ملائمة لجميع أعمار رواد السوشيال ميديا

والجدير بالذكر أن قمر كانت قد أثارت الجدل باطلالاتها في وقت سابق بالبكيني الأسود وفستان مفتوح الجانب بشق طويل كما اعتادت مهاجمة مواطنتها شيراز وغريمتها التقليدية انجي خوري

واستأنفت قمر اللبنانية الحرب الاعلامية بينها وبين شيراز من خلال مشاركتها لعديد من صورها قبل عمليات التحول الجنسي التي خضعت لها شيراز حسب وصفها والاشارة الى تفاحة آدم التي تعدها دلالة على تحول شيراز من شاب الى فتاة مع ملامح الرجولة التي تعتريها في صورها القديمة والجديدة