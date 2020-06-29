تراند اليوم : بسبب الفيرس.. هبة عبد الحكيم إحتفلت بعيد ميلادها لوحدها – صورة

احتفلت هبة عبد الحكيم بعيد ميلادها في أجواء مختلفة هذا العام بسبب فيروس كورونا.

ونشرت هبة عبد الحكيم عبر حسابها على “انستجرام ” مجموعة صور لها وهي تحتفل بعيد ميلادها بدون حضور أي أحد من أصدقائها، بسبب القلق والخوف من الإصابة بفيروس كورونا.

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جدير بالذكر أن آخر مشاركة فنية لـ هبة عبد الحكيم كانت من خلال مسلسل “حكايتي” الذي عرض في موسم رمضان 2019.

‏مسلسل “حكايتي”، ‏بطولة ياسمين صبري وفاء عامر، أحمد حاتم، إدوارد، أحمد صلاح حسني، تامر شلتوت، ‏إسلام ‏جمال، أحمد جمال سعيد، جمال عبد ‏الناصر، مها أبو عوف، أحمد بدير، ومن تأليف محمد عبد المعطي، ‏إخراج ‏أحمد سمير فرج، وإنتاج “سينرجي‎”.

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