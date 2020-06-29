تراند اليوم : بكلمات مؤثرة.. “ليلى علوي” تنعي الناقدة السينمائية نعمة الله حسين- شاهد

حرصت الفنانة ليلى علوي على نعي الناقدة السينمائية نعمة الله حسين بكلمات مؤثرة ومفعمة بالحب، إثر وفاتها اليوم الأحد.

ونشرت ليلى صورتها عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وعلقت عليها قائلة: “‏فقدنا اليوم اسم كبير وقيمة كبيرة للنقد الفني والسينمائي المصري بوفاة الناقدة نعمة الله حسين”.

وأضافت في التغريدة :”فكانت الصديقة العزيزة والصحبة الكريمة في السفر، نعزي أنفسنا ومحبي الفن في فقدان تلك الشخصية الراقية وذلك القلم الموضوعي المحب للفن، لمحبيها الصبر والسلوان أسكنها الله فسيح جناته”.

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كما أن ليلى علوي عبّرت عن اشتياقها لذكريات تصوير فيلم “تفاحة” الذي تم عرضه في عام 1997، الذي كان من تأليف وإخراج رأفت الميهي وشارك في الفيلم عدد كبير من النجوم ومن ضمنهم الفنان ماجد المصري، لطفي لبيب، هالة صدقي وأخرون.

وشاركت جمهورها بصورة من فيلم “تفاحة” عبر حسابها الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت على الصورة قائلة:”زي الأيام دي من 23 سنة كنت بصور قصة حب “زينات” اللي كانوا بيدلعوها يقولوها “تفاحة” وبين “أبو علي”.