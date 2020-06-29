تراند اليوم : الثلاثاء.. ليلى عز العرب: تقدم برنامجها الجديد “إحنا الستات” على قناة TeN

أعلنت الفنانة ليلى عز العرب، تقديم برنامج جديد يحمل عنوان “إحنا الستات”، والذي من المقرر عرضه على شاشة قناة “TeN TV”.

ونشرت ليلي صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” من مدينة الإنتاج الإعلامي وخلفها صورة شبكة قنوات “TeN”، وعلقت على الصورة قائلة: “‏إلى اللقاء مع الحلقة الأولى من برنامج إحنا الستات الساعة 4 العصر يوم الثلاثاء 6/30”.

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يذكر أن كان للفنانة ليلى عز العرب العديد من التجارب في تقديم برامج ،حيث قدمت مع المذيعة ياسمين فهمي الموسم الأول من برنامج “3 ستات” على شاشة صدى البلد.

يشار إلى أن الفنانة ليلى عز العرب، ظهرت خلال السباق الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسل “ونحب تاني ليه”،وتدور أحداث العمل في إطار إجتماعي رومانسي حول العلاقات الأسرية في المجتمع المصرى، وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً كبيرًا.

وشارك في العمل عدد من النجوم منهم الفنانة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، سوسن بدر، عماد رشاد، كارولين عزمي، علا رشدي، محسن صبري، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين ،وإخراج مصطفي فكري.