تراند اليوم : وهيا قلبوظة أحلي.. شوف شكل اديل بعد ماخسرت 30 كيلو من وزنها – صور

استعرضت النجمة العالمية أديل رشاقاتها بعد فقدانها أكثر من 30 كيلو من وزنها، بظهورها في بث مباشر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت أديل خلال اللايف بفستان أسود قديم سبق وارتدته في إحدى حفلاتها لتبين الفارق قبل وبعد خسارة النجمة البريطانية الكثير من وزنها.

وكانت أديل انتهت مؤخرا من تسوية إجراءات طلاقها من زوجها السابق سيمون كونكي، الذي انفصلت عنه في ابريل 2019، والاتفاق على الاستقرار بجانب بعضهما البعض في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقررت أديل مشاركة سيمون كونكي في حضانة طفلها الوحيد أنجلو، على أن تتكفل بجميع مصاريفه.

Advertisements