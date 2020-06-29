تراند اليوم : شوف دنيا سمير غانم أحلي قبل الفيرس ولابعدو – صورة

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نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة لها مع زوجها الإعلامى رامى رضوان تقارن فيها بين صورة لهم قبل انتشار فيروس كورونا وأخرى بعد انتشار الفيروس وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام”.

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالآتى:

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ماشاء الله – منورين – اكيد قبل الفيروس احلى – بحبك جدا

جدير بالذكر أن دنيا سمير غانم شاركت في النسخة الإعلانية لحملة تبرعات مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، بأغنية تحمل رسالة شكر من القلب إلى كل من يساهمون بالتبرعات لدعم المرضى، خاصة مرضى القلب في ظل هذه الظروف الصعبة، لاحتياجهم رعاية مستمرة وخدمة دقيقة على مدار الساعة حتى في وقت الأزمات لإنقاذ حياتهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.